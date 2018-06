Haslach i. K. Positives Fazit bei der "Neuauflage"

Haslach. Bekanntlich war die "Nacht der Tausend Lichter" mit Late-Night-Shopping am Freitag, 11. Mai, ausgefallen, weil es bei Bauarbeiten zu einem Gasleck gekommen war (siehe Infokasten). Schnell stand damals jedoch fest, dass die Abendveranstaltung – für die Händler der Hansjakobstadt einer der umsatzstärksten Tage im Jahr – neuerlich stattfinden sollte. Am vergangenen Freitag war es dann so weit. Mit wenigen Änderungen im Ablauf und Angebot ging der reguläre Arbeitstag ab 18 Uhr in die "Nacht der Tausend Lichter" über.

Aufwand lohnt sich: Veranstaltung ist sehr gut besucht

Während Anfangs dunkle Wolken und ein leichter Regenschauer nichts Gutes für die Neuauflage verheißen wollten, klarte das Wetter schnell auf und lockte zahlreiche Besucher in die Altstadt. So konnte HGH-Geschäftsführer Martin Schwendemann gegen 22.30 Uhr bereits ein positives Fazit ziehen: "Nicht die besucherstärkste Veranstaltung, aber eine der besten." Geöffnet hatten die Geschäfte am Freitag bis Mitternacht.