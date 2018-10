Hausach (red/lmk). Ein Schaden in Höhe von 5000 Euro ist am Freitag nach einem Unfall zu beklagen gewesen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wie sie mitteilt, ereignete der Unfall sich auf der Bundesstraße B 33 bei Hausach-Stadt. "Die Fahrerin eines Ford war aus Richtung Hausach auf die B 33 aufgefahren, während der Fahrer eines Lastwagens vom Sommerbergtunnel in Richtung Haslach unterwegs war", heißt es in der Mitteilung. Da es zum Unfallhergang unterschiedliche Versionen gibt, bittet die Polizei um Mithilfe und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Haslach unter Telefon 07832/97 59 20 entgegen.