Haslach i. K. Pioniere sind mit viel Herzblut dabei

Kochen für 30 Leute

Am Anfang sei alles sehr einheitlich in orange und grün gehalten gewesen, überall lag Teppich. Im Keller gab es noch Klinkerböden. Eine große Küche sei eingerichtet worden. Das gemeinsame Essen fand damals in der Kellerbar statt. "Das war eine große Herausforderung, aus einem Zwei-Personen-Haushalt heraus auf einmal für 30 Leute zu kochen", erzählt Bächle.

Das ganze Wohnhaus sei anfangs eins gewesen, die Einteilung in Gruppen kam später. Die Bewohner seien zwischen 18 und 35 Jahre alt und relativ fit gewesen. Tagsüber gingen sie zur Arbeit in die Haslacher Werkstätten und danach lebten sie im Wohnhaus wie in einer Familie zusammen. "Dienstpläne wurden von Hand geschrieben, es war sehr viel Improvisation nötig", verdeutlicht Bächle.

Ausflüge am Samstag

In der Bevölkerung hatten die Bewohner zunächst Befremden ausgelöst. Es habe ein Stück weit Berührungsängste gegeben. Positiv in Erinnerung sind den beiden die Hofstetter Heinrich Vollmer und Albert Giesler geblieben, die in den Anfangsjahren samstags Ausflüge mit den Bewohnern unternahmen.

Die erste Wohngemeinschaft von Menschen mit Behinderungen sei dann in der Betriebsleiterwohnung des Fabrikantenehepaars Irma und Ludwig Glatz im Dachgeschoss eingerichtet worden. "Mit der Auslagerung 1981 in ein Gebäude neben der Haslacher Werkstatt wurde der Grundsteine für die weitere Entwicklung des Bereichs ›Wohnen‹ innerhalb der Lebenshilfe gelegt", so Mayer.

Helmut Bächle initiierte eine der ersten Wohnstätten-Konferenzen der Lebenshilfe im Gästehaus der Hofstetter "Schneeballen" und war einer der ersten Mitarbeiter im Landesverband-Ausschuss "Wohnen". Aus seiner Doppelfunktion als Wohnhaus-Leiter und Sozialdienst entstand 1982 der "Club 82" – der Freizeitclub für Menschen mit Behinderungen. Heute leben 30 Personen im Hofstetter Wohnhaus der Lebenshilfe. Sie sind in drei familienstrukturierte Wohngruppen eingeteilt.