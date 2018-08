Haslach i. K. Party-Einladung mit 5000 Bällen

Alle Pfarrer der Region wurden eingeladen, mit ihren Konfirmanden teilzunehmen. Jeder Jugendliche, der zwei Freunde – egal welcher Konfession oder Weltanschauung – mitbringt, hat freien Eintritt. "Zusammen erleben wir Gemeinschaft – ›Together‹ – mit bis zu 500 Leuten", erklärt Pfarrer Meyer.

Die Idee, eine große Party im "Blockhaus" zu veranstalten, kam vom ehemaligen Gutacher Pfarrer Mirko Diepen. Er sorgte auch dafür, dass die Party weitgehend durch Mittel aus einem Innovationsfonds der Kirche finanziert wird.

Angeboten werden ausschließlich alkoholfreie Getränke zu moderaten Preisen. Ein Team aus älteren Jugendlichen und "Blockhaus"-Mitarbeitern sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Die Party endet um 22 Uhr. Doris Klett, Gemeindediakonin in Hausach, Meyer und Wagishauser organisieren das Fest.

Die Videos können per E-Mail an doris.klett@kbz.ekiba.de, geschickt werden. Doris Klett stellt sie dann Anfang September ins Internet und verschickt den Link. Die Bälle können beim evangelischen Pfarramt in Haslach, erreichbar unter Telefon 07832/97 95 90 oder www.ev-kirche-haslach.de, sowie beim evangelischen Pfarramt in Hausach, erreichbar unter Telefon 07832/2 79 oder www.evang-kirche-hausach.de, ausgeliehen werden.