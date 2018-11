Haslach i. K. Parken in Haslach wird unbequemer

Zur weiteren Entlastung der Situation ist ein weiterer Parkplatz für Dauer- und Tagesparker freigegeben: Der am Gewerbekanal (ehemaliges Flüchtlingscamp) kann ab sofort genutzt werden. "Besonders auch Bahnpendler haben damit einen sehr zielnahen Parkplatz (dreieinhalb Minuten Fußweg) in unmittelbarer Bahnhofsnähe", heißt es in der Mitteilung. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass mit Hochdruck an der Verbesserung des "Pendlerparkplatzes an der Bahn" gearbeitet wird. Dieser kann dann im Januar deutlich zur Entlastung der Situation beitragen.

Zudem wird die Stadt voraussichtlich ab Januar 2019 ein anderes, für Pendler eher leidiges, Thema angehen: Die Bewirtschaftung der stadtnahen Parkplätze.

Konkret betrifft das zunächst den Gerberturmplatz. Dieser wird derzeit überwiegend von Dauer- und Tagesparkern genutzt. Das war so nicht vorgesehen – und damit sich das ändert, wird dort eine Parkscheibenpflicht eingeführt (siehe Infokasten). Der genaue Starttermin ist davon abhängig, wann der Pendlerparkplatz an der Bahn – auch mit verkehrssicherer Beleuchtung – hergerichtet ist.

Sobald klar ist, wann diese Regelung in Kraft tritt, will die Stadt die Pendler umfassend informieren, voraussichtlich unter anderem über Facebook und Flyer.

Auf dem Gerberturmparkplatz gilt ab Januar eine Parkscheibenpflicht, damit Dauer- und Tagesparker die stadtnahen Plätze nicht mehr belegen. Vor deren Start sollen die Betroffenen umfassend informiert werden.

Auf dem Gerberturmparkplatz: Eine Parkscheibenpflicht mit einer Höchstdauer von vier Stunden gilt Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag bis 13 Uhr.

Tiefgarage: Die Öffnungszeiten (7 bis 23 Uhr) bleiben bestehen. Zusätzlich soll eine acht-Stunden-Regelung mit Parkscheibe eingeführt werden.