Das "SWR 1 Pfännle" hat am Sonntag in Haslach Station gemacht. Es hat alles gepasst: Bestes Spätsommerwetter lockte die Besucher zu Tausenden ins Kloster-Areal, in dem sich der SWR, acht Haslacher Gastronomen, Edeka Südwest und die Landfrauen der Region mit einem kleinen Markt präsentierten. Selbst Haslachs Bürgermeister Philipp Saar schwang den Kochlöffel und zauberte mit "Kanonen"-Wirt Kurt Sütterlin das Herbstgericht: geschmorte Ochsenbäckle auf Kürbis-Püree an Burgundersoße. SWR 1-Moderatorin Petra Klein führte durch das Schaukochen und ließ den Bürgermeister zehn Gerichte im Publikum servieren. Bis in den Abend hinein gab es die Möglichkeit, verschiedenste Gerichte zu probieren und sich bei Schaukochen, Live-Musik und Kabarett unterhalten zu lassen.