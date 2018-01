Haslach i. K. Nur noch ein Notariat verbleibt im ganzen Kinzigtal

Haslach/Mittleres Kinzigtal. Mit der Notariatsreform, die am 1. Januar in Kraft getreten ist, gibt es in Baden-Württemberg nurmehr private Notare. Die Stelle in Wolfach ist weggefallen (wir berichteten), im gesamten Kinzigtal ist nur ein Notar geblieben: Thomas Vogt. "Hier in Haslach sind wir nun der einzige Standort zwischen Offenburg und Villingen", erklärte Vogt anlässlich der Vertragsunterzeichnung mit der Stadt Haslach am Donnerstag. Dass der Standort überhaupt erhalten bleibt, sei der Intervention der Altbürgermeister Heinz Winkler (Haslach) und Gottfried Moser (Wolfach) zu verdanken gewesen, die sich im Rahmen der Reform für den Verbleib des Notariats im Kinzigtal eingesetzt hätten.