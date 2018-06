Haslach i. K. Nicht jeder Stress macht krank

Haslach. Auf Einladung der katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Haslach referierten die Experten Christina Eisenmann und Franz Feger über das Thema "Negativer Stress und Burn-Out – erkennen und vermeiden". Zunächst stellte Adolf Kopp seitens der KAB die Referenten vor und durfte angesichts aktueller Berichterstattung und der hohen Zahl an Besuchern – mehrmals mussten die Helfer noch einmal neue Stühle aus dem Gemeindehaus St. Sebastian zaubern – feststellen, dass das Thema "brandaktuell" sei.

Feger berichtete von seinem Engagement bei der Arbeitnehmerseelsorge in Offenburg. Er habe festgestellt, dass Burn-Out oft verdrängt werde. Zudem seien die meisten seiner Klienten Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren und hätten Führungspositionen inne. Darunter seien auch Menschen, bei denen augenscheinlich alles in bester Ordnung sei. "Aber man kann den Menschen halt nur vor den Kopf gucken", befand Feger. Er erläuterte die Angebote der Arbeitnehmerseelsorge (siehe Infokasten) und berichtete von Faktoren wie Druck in Führungspositionen, die Vermischung von Betrieb und Privatem oder Überforderung mit neuen Aufgaben, die in einen Burn-Out führen können.

Eisenmann, Sportwissenschaftlerin und Inhaberin der Lebensbrücke, vertiefte diese Ausführungen. Mit der Frage, ob Stress krank mache, ging die Antwort einher: Nicht jeder. Es gebe auch positiven Stress, der auf die Erfüllung eines Ziels mit anschließender Erholung hinarbeite. Problematisch werde es, wenn diese "Atempause" nie eintrete. Das Gefühl wiederkehrender oder dauerhafter Belastung betreffe dann irgendwann auch andere Bereiche des Lebens: Körperliche Gesundheit, Libido oder Schlaf beispielsweise. Stress sorge auch dafür, dass der Blutdruck ansteige. Ohne Erholungsphasen bleibe dieser erhöht.