Haslach i. K. Neuling holt sich direkt den Pokal

Haslach. Die Beteiligten waren sich einig: Eine solche Fairness und tollen Fußball sieht man in dieser Kombination selten. Das Turnier war auch sehr ausgeglichen. Keine einzige Mannschaft konnte dem hohen Niveau nicht standhalten und die Schiedsrichter Ronald Weidner und Dirk Waldmann leiteten souverän.

Schon am Freitag waren die Vorrundenspiele sehr gut besucht. Die elf Teams zeigten, was in ihnen steckt. In der Gruppe A setzte sich der Neuling "FC Sim Snack Partyservice" mit zehn Punkten durch, gefolgt von den "Running Gags" (neun), "Ritschele" (sechs) und den "Schönwetterkickern" (vier). Ausscheiden musste hier lediglich die junge Truppe der "Blitzkickers", die zwar alle vier Spiele verlor, aber teilweise nur ganz knapp. Vor allem ärgerten die Jungs ihre Gegner richtig.

In der Gruppe B überraschten "Ritschele ½" (zehn Punkte) vor den punktgleichen "Bad Boys", die ihre Routine spielen ließen. Dritter wurde "Safety Fürst" (sechs), die ebenfalls ihre Erwartungen übertrafen. Um den vierten Platz gab es ein spannendes Gerangel, wobei sich "Türkisch International" aufgrund des Torverhältnisses durchsetzen konnte und für die punktgleichen "FC Butterfly Effect" (Titelverteidiger) und "FC Meiwa" das Turnier zu Ende war.