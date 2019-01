Haslach i. K. Neue Parkplätze für Pendler und Dauerparker

Verwaltung und Gemeinderat haben sich deshalb dazu entschlossen, "Am Gerberturm" eine vier-Stunden-Parkscheibenregelung einzuführen. Dies sei laut der Mitteilung aber nur möglich, wenn für die Umsteigependler und Mitarbeiter eine gute Alternative geschaffen würde – eben diese werde nun mit den beiden neuen Parkplätzen bereit gestellt.

Inner halb von nur drei Wochen wurde vom städtischen Betriebshof der Dauerparkplatz "An der Bahn" hergerichtet und von einer Fachfirma mit einem einfachen Zaun zu den Gleisanlagen hin versehen. Die Haslacher Stadtwerke haben dort zudem in Rekordzeit Straßenlaternen installiert. Sie bieten zusammen mit dem ebenfalls geschaffenen Durchgang auf Bahnsteigseite in Höhe des Güterschopfs eine fußgängerfreundliche Verbindung zum Bahnhof auch in den frühen Morgenstunden. Diese Verbindung ist kürzer als der Weg vom Gerberturmparkplatz zum Bahnhof.

Die Verwaltung wird zusammen mit dem Handels- und Gewerbeverein Mitte Januar die Initiative "Ich parke draußen" starten. Wer sich beim Bürgerbüro oder beim Amt für Kultur und Marketing im Kloster eine symbolische "Dauerparker-Karte" abholt und auf dieser sein Kennzeichen einträgt, kann, wenn er auf dem Parkplatz "An der Bahn", "Am Gewerbekanal" oder am "Waldseeparkplatz" parkt und die Karte im Fahrzeug auslegt, sogar etwas gewinnen. Denn in unregelmäßigen Abständen wird eine "Glücksfee" die dortigen Dauerparkernummern notieren und in einer Verlosung Gutscheine des HGH in Höhe von 50 Euro verlosen. Mitte Januar ist außerdem ein Anschreiben an alle Betriebe in der Altstadt vorgesehen, um dieses den Mitarbeitern – und den Betriebsinhabern selbst – nahezu bringen.

Die Schilder mit der neuen Parkscheibenregelung sollen am Dienstag, 8. Januar, auf dem Parkplatz "Am Gerberturm" aufgestellt. Die dortigen Dauerparker werden kurz darauf mit Flyern auf die neue Situation aufmerksam gemacht. Von Strafzetteln möchte die Stadtverwaltung im Januar noch absehen, sie setzte auf die Einsicht der Pendler.