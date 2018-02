Haslach i. K. Närrisch-fröhliches Affentheater

Der Umzug beginnt um 14 Uhr und wird vom Haslacher Narrenbüttel und der Narrenzunft Haslach angeführt. Nach dem Narrensprung wird in den Straßen, Gassen und Lokalen sowie in der Stadthalle ausgiebig gefeiert und getanzt. Das "Epizentrum" der Haslacher Narretei an diesem Tag liegt wieder in der "Zunftschänke" (Rathaus). Außerdem sind Zunft-Bewirtungsstände und Zelte am Marktplatz aufgestellt.

Die Stadthalle wird in diesem Jahr laut der Mitteilung schon ab 12 Uhr geöffnet sein. Hier können auch größere Gruppen einen Sitzplatz bekommen, um sich vor und nach dem Umzug bei Kaffee, Kuchen oder auch warmen Speisen aufzuwärmen und zu stärken.

Der Kinderumzug findet am Dienstag, 11. Februar, statt. Start ist um 14 Uhr beim "Grünen Baum". Alle Haslacher Formationen sind hier nochmals unterwegs, angefangen von den Einzelfiguren und den Hästrägern bis hin zu Klepperlegarde und verschiedenen Umzugswagen.