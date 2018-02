Haslach i. K. Mordsgaudi im Narrenzunfthaus

Das Ganze war für alle Beteiligten und alle anwesenden Narren eine Mordsgaudi, die zur echten Haslacher Fasent dazu gehört. Dabei war auch die lustige Gruppe von 15 Frauen, die im Vorfeld die Erwachsenenkurse besuchten und am Schmutzigen ihren ersten, viel umjubelten Auftritt hatte.

Erstmals in der 26-jährigen Geschichte des Klepperleswettbewerbs gab es mit Rebecca Müller und Daniela Schätzle, beide aus Schnellingen, bei Punktgleichheit zwei Königinnen. Hinzu kommen die vier Prinzessinnen Marlene Moser, Celine Giesler, Antonia Obert und Lia Wölfle. Die Jungs gingen leer aus. Die Gewinnerinnen bekamen eine wohlgefüllte Tüte mit "Gluschdsach". Sie werden auf dem närrischen Wochenmarkt am Samstag vom Stadtoberhaupt gekrönt und dürfen am Sonntag beim großen Umzug auf dem Wagen der Klepperlegarde mitziehen. Die Jury aus Mitgliedern der Klepperlegarde machte es sich nicht leicht, bei der Feststellung der Gewinner rauchten die Köpfe. Derweil zog der Narrensamen hinter den Gassenfezern in einem Umzug durchs Städtle.