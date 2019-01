Haslach i. K. Mehr als nur Wohnen und Pflege

Dabei habe es zu Beginn keine Auflagen oder Vorschriften gegeben. Die Konzeption sei selbst erarbeitet worden, blickt Hausleiter Manfred Ruf in Hofstetten zurück.

Bis Mitte der 1980er-Jahre seien Wohnhäuser das einzige Angebot gewesen, dann sei im Dachgeschoss des Club 82-Gebäudes in Haslach die erste Wohngemeinschaft eingezogen und damit das ambulant betreute Wohnen etabliert worden.

Zehn Jahre später sei in Hofstetten dann die erste Tagesbetreuung für Senioren eingeführt worden. "Vorher gab es keine Senioren. Otto Jehle war der erste, der mit 65 Jahren nicht mehr arbeiten gehen wollte", erinnert sich Ruf. Bis dahin habe es weder ein Konzept noch eine Finanzierung der Tagesbetreuung gegeben, die ersten Jahre finanzierte die Lebenshilfe die diese selbst.

Zahl der betreuten Senioren steigt stetig an

"Mittlerweile haben wir hier 15 Senioren, die tagsüber betreut werden. Die Tendenz an sich ist steigend." Denn die Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung sei durch die gute medizinische Versorgung und ein stabiles soziales Umfeld mittlerweile sehr hoch. Andererseits sei die Alltagsbelastung und der Anspruch in den Werkstätten mitunter hoch, was einen frühen Rentenbeginn mit sich bringen könnte.

"Was sich in allen Bereichen des Wohnens im Laufe der Jahre verändert hat, sind die Richtlinien, Auflagen und Dokumentations-Pflichten", weiß Ruf aus Erfahrung. Was einerseits die Qualität der Betreuung garantiere, sorge andererseits für einen enormen zeitlichen Aufwand. So musste das Hofstetter Wohnhaus mehrmals umgebaut werden, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Dass Wohnen bei der Lebenshilfe mehr als nur Unterkunft und Verpflegung ist, lässt sich an den unterschiedlichen Angeboten leicht ablesen.

Während es nach wie vor die Wohnhäuser mit familiär konzipierten Gruppen gibt, hat sich die Wohnschule für junge Erwachsene etabliert, gibt es dem Haus angegliederte Appartements, Hausgemeinschaften mit erhöhten Betreuungszeiten und das ambulant betreute Wohnen entweder alleine, mit dem Partner, in einer Gemeinschaft oder einer Familie.

In den sieben Wohnhäusern der Lebenshilfe ist die Kapazitätsgrenze schon seit Jahren erreicht. Es gibt keine freien Plätze mehr und eine lange Warteliste. Außerdem würden die bestehenden Wohnhäuser nicht den Anforderungen der Landes-Heimbauverordnung entsprechen und müssten in absehbarer Zeit umgebaut oder aufgegeben werden, wie Jasmin Metzger als Bereichsleiterin erklärt. Auch der Bedarf an ambulant betreutem Wohnen werde künftig zunehmen. Immer mehr jüngere Menschen mit Behinderung würden diese Art bevorzugen, blickt Leiterin Katja Wangler voraus.