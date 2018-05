Haslach i. K. Mehr als 50 Teilnehmer messen sich

Haslach (red/lmk). "Von der Jugend bis zum alten Hasen wollten alle ihre Jahresleistung in Sehkraft und Konzentration auf die Probe stellen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Jugend nutzte demnach die Möglichkeit, mit dem Luftgewehr auf einer Distanz von zehn Metern ihr Können zu beweisen. Die Damen und Herren hatten es nicht weniger leicht. Mit dem KK-Gewehr wurden die Wettkämpfe bei ihnen über die Distanz von 50 Metern ausgetragen.

Ein weiterer Höhepunkt war das Blattl-Schießen. "Einen Zehner zu schießen nützt bei diesem hochspannenden Finale niemandem. Am Ende gewinnt hier nur der ›perfekte‹ Zehner, der vom Zentrum der Mitte den geringsten Abstand hat", heißt es in der Mitteilung. Jugend: Pauline lag mit 88,1 Ringen mit Bronze hinter Simon. Er erreichte 91,1 Ringe. Den goldenen Tag hatte Tim, der mit sagenhaften 96,3 Ringen am Ende die höchste Stufe auf dem Siegertreppchen betreten durfte. Damen: Dort endete es für Simone Volk traumhaft. 103,2 Ringe reichten für den Pokal. Jenni Heinzes Scheibe wurde mit 102,1 Ringen versilbert. Und für Nadine Heinze reichte es für den dritten Platz. Herren: Hier ging es knapp zu. Lediglich 0,1 Ringe mehr reichten am Ende für Edgar Ruf zum Sieg. 103,7 Ringe verwiesen Rainer Müller auf Platz 2 und Ingo Heinze mit Ringgleichheit von 103,6 Ringen auf Platz 3. Müller habe die stärkeren Nerven und den besseren Teiler gehabt.