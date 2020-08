Haslach i. K. Mann nach Sturz von Balkon tot

Gegen 3:25 Uhr, so der bisherige Stand der Ermittlungen, soll der Mann nach seiner Heimkehr ohne fremdes Zutun vom Balkon seiner Wohnung in die Tiefe gestürzt sein. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum in Villingen-Schwenningen flogen. Dort verstarb der 47-Jährige kurze Zeit später an den Folgen seiner Verletzungen.