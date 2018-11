Haslach i. K. Mammutaufgabe für den KSV Haslach

Vojtech Benedek, der 2016 und 2017 zwei Jahre für den KSV Haslach Punkte sammelte, ist wieder zu seinem Heimatverein KSV Rheinfelden zurückgekehrt. Bei der Sportlerehrung für 2017 erhielt er für seinen DM-Titel bei den Veteranen die Goldmedaille. Deshalb sind alle gespannt, gegen welchen Haslacher er antreten wird. Auf jeden Fall dürfte es für jeden Freund des Ringkampfsports interessant sein, auf welchem Niveau der Tabellenführer ringt. Oberliga Südbaden, Samstag, 20 Uhr: KSV Haslach – KSV Rheinfelden. Verbandsjugendliga Südbaden, Samstag, ab 16.30 Uhr, Kampftag in Haslach:KSV Haslach – TuS Adelhausen, KSV Haslach – TSV Kandern . Am Wochenende ist der KSV Haslach wieder Ausrichter für den Kampftag der Jugend. Mit den Gästen vom TUS Adelhausen und dem TSV Kandern kommen zwei schwere Aufgaben auf den einheimischen Nachwuchs zu. Beide Gästemannschaften befinden sich mit großem Punkteabstand vor Haslachs Jugend. deshlab ist für einen Heimerfolg ein guter Einsatz und Siegeswillen notwendig. Kreisliga Gruppe B, Samstag, 19 Uhr: KSV Haslach II – ASV Altenheim II. Trotz des Siegs am vergangenen Wochenende bei der Reserve des VfK Mühlenbach kamen die Haslacher nicht vom Tabellenende los. Nun erwarten sie den Tabellenzweiten ASV Altenheim II, was keine leichte Aufgabe sein wird. STAMMTISCH Auch am Samstagabend erfreut sich der bereits viel beachtete Promi-Stammtisch mit Betreuer und Ideengeber Paul Armbruster ab 16.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach wieder großer Beliebtheit. Die Bundesligazeit mit Auf- und Abstieg sehen den damaligen Trainer Karl Hug als Ehrengast. Er wird dann auch den "Kampf des Abends" küren. Die Ringer des KSV Haslach, die unter Karl Hug gerungen haben, können die Kämpfe bei freiem Eintritt verfolgen.