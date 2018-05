Haslach i. K. Malereien kunstvoll in Szene gesetzt

Haslach. "Ich möchte die Kunden immer mal wieder überraschen", erklärt Limberger im Gespräch mit dem Schwabo.

So auch jetzt wieder: Beim Besuch ist das "Fundwerk", der Nebenraum des Buchladens, in dem Limberger Dekoartikel liebevoll in Szene setzt und anbietet, ordentlich auf den Kopf gestellt. Die Werke, die die Künstlerinnen bereit gestellt haben, spielen hier jetzt eindeutig die Hauptrolle. Die Dekoration ist auf die Malereien abgestimmt und ergänzt die Inszenierungen auf Leinwand, ohne jedoch von den Werken abzulenken.

"Ich habe die Mitglieder angesprochen, ob sie sich vielleicht darauf einlassen würden, bei mir auszustellen", erklärt Limberger, die selbst zum Künstlerinnenkreis gehört. Und lief offenbar offene Türen ein: "Alle, die fest zum Atelier gehören, sind dabei."