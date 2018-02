Haslach i. K. Männer endlich an die Macht!

Als "Gunilla Vampirchen, ich sauf’ statt Blut lieber mal ein Bierchen" forderte Antje Hettich die Emanzipation des Mannes. Die Frauen sollten diese "Küchenschaben" nicht mehr unterdrücken, sondern der Mann solle jetzt auch Mensch sein dürfen. Dazu gehöre auch das Recht zum Spülen oder Kinderkriegen. Aber die Frauen müssten schon "weil der Mann selbst es nicht schafft, ein bisschen für ihn mitdenken".

Auch in seinem dritten Jahr als Anführer des Hemdklunkerumzugs am Schmutzigen Donnerstag hat Herbert Rittershofer immer noch Probleme damit, den richtigen Weg zu finden. Er kritisierte die zahlreichen Baustellen in der Innenstadt, durch die er am Donnerstagmorgen den Weg nicht gefunden habe. "Ja, die sind ja auch über Nacht entstanden, das hat mich auch sehr überrascht", entgegnete Rauber. Dass ausgerechnet der "Saukarle" die Narren vielleicht zur Pünktlichkeit erziehen könnte, wurde zwar bezweifelt. Fakt ist aber, wie Gabi Burger einwarf: "Beim Alois konntest du auch ein paar Minuten zu spät sein, du kanntest den Weg. Das geht jetzt nicht mehr." Rittershofer wisse auch um 6 Uhr noch nicht, wo er lang gehen wolle. Alois Krafczyk selbst hörte das Lob nicht, war aber im Geiste dabei: Klaus Müller verlas eine Postkarte aus "Bayrisch-China".

Zwischen strickenden Frauen, einem Medley (nicht etwa "Mädle", wie Seitz noch extra betonte) und einem zusätzlichen Bürgemeisterehepaar in der Wirtschaft war die Stimmung bei der zweiten Haslacher Elfimeß sehr ausgelassen. Mit dem "Karlinchen" endete auch sie – die Fasent neigt sich nun schon ihrem Ende entgegen.

Einer der "Aiple"-Wirte, Rudolf Aiple (1878-1955), nahm als Freiwilliger bei der Niederschlagung des Boxeraufstands in China teil. Er soll eine große Ähnlichkeit mit Liung Tschang, dem Anführer der "Boxer", gehabt haben. So kam das Wirtshaus zu seinem Spitznamen.

