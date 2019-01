Haslach i. K. Lumpenball geht in die vierte Runde

Haslach (red/cko). Alle Narren erwartet ab 20.11 Uhr ein abwechslungsreiches und buntes Programm, teilen die Hexen mit.

Der Name "Lumpenball" ist der Leitgedanke des Fests: denn an Fasent macht das Verkleiden schließlich am meisten Spaß. Die Hexen laden die Besucher ein, in jede beliebige Rolle zu schlüpfen, einfach einen "›Lumpen‹ überschmeißen und los geht’s", heißt es in der Ankündigung.

Unter dem Namen "Lumpenball reloaded" veranstalten die Gischt-Geischt-Hexen, und der Turnverein Haslach bereits zum vierten Mal gemeinsam ihren Fasentsball Sie haben ihn in der regionalen Fasnacht fest etabliert, aus der er nicht mehr wegzudenken ist.