Haslach i. K. Leerlauf gibt es keinen

Für die 18 Helfer gibt es am Donnerstagabend so gut wie keinen Leerlauf. "Am Samstag geht es dann morgens um 6 Uhr los, da werden sicher zwei Fuhren in die Stadt notwendig sein", blickt Kopp voraus. "Beim Aufbau wird dort wieder alles zweimal in die Hand genommen, bevor die Weihnachtsmarktbesucher zum Einkauf kommen."