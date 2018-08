Haslach i. K. "Leckerbissen mit Lokalkolorit"

SWR 1-Moderatorin Petra Klein führt durch den Tag. "Sie spricht mit Experten und interviewt interessante Gesprächsgäste aus der Region. Showköche aus Baden-Württemberg verraten köstliche Rezepte", heißt es seitens des SWR in einer Mitteilung über das Event. So sind "Foodstylist" Andreas Miessmer vom Edeka-Kochstudio, der "Schmeck den Süden"-Koch Eberhard Braun sowie die preisgekrönten Bühler Hobbyköche Verena Scheidel und Manuel Wassmer mit von der Partie. Letztere präsentieren ihre "Schwarzwald Tapas", mit denen sie vor einiger Zeit überregional bekannt wurden.

Neben kulinarischen Preziosen der ortsansässigen Köche und dem Programm rund ums Kochen will die SWR 1-Band für hochkarätige musikalische Unterhaltung sorgen. Der Kabarettist Heinrich del Core streut zudem kabarettistisches Salz in die Suppe. Auch das "Acoustic Fun Orchestra" hat seinen großen Auftritt. Von 13 bis 17 Uhr überträgt der Sender live aus Haslach.

Rund um das Kloster werden Stände der teilnehmenden Gastronomen aufgebaut. Die Gäste bummeln von Stand zu stand und probieren "zu Schnupperpreisen", wie es seitens des SWR heißt, die von acht Gastronomen angebotenen "Leckerbissen mit Lokalkolorit". Schon jetzt informiert der Ausrichter über Köstlichkeiten, die am 9. September auf der Speisekarte stehen werden: als Vorspeisen beispielsweise "eine Knusperpraline vom Ochsenschwanz auf Erbsenpüree und Karottenstroh oder Steckrübensuppe mit Dijonsenf" als Hauptspeisen unter anderem geschmortes Kalbsragout oder Rote-Bete-Gerstotto mit Schwarzwälder Bergkäse und buntem Sommergemüse. Auch für den süßen Abschluss sei gesorgt, verspricht der SWR. Alle Gerichte seien ausschließlich aus regionalen Zutaten zubereitet.

Direkt nach der Europäischen Nacht fällt zwar auf, dass das Konzept recht ähnlich klingt. Das sei aber kein Problem, versichert Schwendemann: "Die Haslacher und Kinzigtäler feiern einfach gern – auch zweimal", sagt er.

Das "SWR 1 Pfännle" macht schon bald in Haslach Station: Am Sonntag, 9. September, ist es von 11 bis 18 Uhr so weit. Rund um das Alte Kapuzinerkloster präsentieren sich die Haslacher Gastronomen Aroma, Eselsbck, Kinzig Food Wheels, Kanone, Lang, Oronzo, Storchen und In Vino Veritas. Das "Pfännle" ist ein Projekt des Radiosenders SWR 1 und Edeka Südwest. Unterstützt wird es von den "Schmeck den Süden"-Gastronomen und der AOK.