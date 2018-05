Haslach i. K. Lebt man als Veganer gesünder?

Hausach. Der Referent Rüdiger Dahlke berichtete über zwei große Themen: Die Krankheit als Symbol und "Peace Food" – das Friedensessen fürs eigene Immunsystem. "Krankheit ist nicht nur eine Plage, sondern kann auch der Weg zu sich selbst sein", führte Dahlke ins Thema ein. Viele Menschen würden die Chance wahrnehmen, aus ihrer Krankheit etwas zu machen und daran zu wachsen.

Wie beim Magengeschwür jemand "etwas in sich hineinfresse", so wachse bei einem Tumor "etwas" in ungesunder Weise, sagte der Arzt für Psychotherapie. Ihm gehe es dar­um, in Erweiterung der Schulmedizin hinter die Dinge zu schauen. Eine Krankheit müsse zuerst verstanden werden, bevor sie gewandelt und ins Gesamtbild des Lebens eingeordnet werden könnte.

Anschließend erklärte er die unterschiedliche Herangehensweise wissenschaftlicher Analytik und ganzheitlicher Betrachtung. Für jede Krankheit gelte es verschiedene Ursachen zu berücksichtigen. "Wir können keine Dinge aus der Welt schaffen. Wir können Dinge nur verschieben und auf verschiedenen Ebenen erleben", betonte Rüdiger Dahlke. So sei es etwa aus christlicher Sicht wichtig, ein großes Herz zu haben – aus kardiologischer Sicht sei das allerdings verkehrt. "Wir haben gar nicht die Wahl, ob wir ein großes Herz entwickeln, wir haben nur die Wahl der Betrachtungsebene: körperlich oder seelisch-geistig."