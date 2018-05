Haslach i. K. Lebenshilfe ist Partner der Industrie

Wolfacher Firma als erster und wichtigster Unterstützer

Seit 1973 schon werde am Produktionsstandort Haslach gearbeitet, am Anfang habe es dort gerade einmal 30 Arbeitsplätze und zumeist Montage-, Fräs- oder Dreharbeiten für die heimische Industrie gegeben. Doch schon ein Jahr später seien die Eigenproduktion, Montage und der Vertrieb von Kugelschreibern zum zukunftsträchtigen Produktionszweig geworden. Dabei sei die Wolfacher Firma "Klio" eine der ersten Geschäftspartner gewesen – und bis heute auch geblieben.

Für diese langjährige Unterstützung zeigte sich Berthold Schätzle sehr dankbar. Als technischer Leiter ist er für die Werkstätten in Haslach, Steinach und Elzach zuständig. "Man muss die Fähigkeiten der Beschäftigten sehen und sie nach ihren Interessen einsetzen", erklärt er. "Es ist eine bunt gemischte Gruppe und wir haben nicht nur die Arbeit im Industriebetrieb, sondern auch für Helfer im Außengelände oder in der Küche, was eine sehr vielfältige Beschäftigung ermöglicht."

In den letzten Jahren hätten sich neue Beschäftigungsformen entwickelt, mittlerweile gebe es eine Kombination aus Arbeit in der Lebenshilfe und der Teilzeit-Beschäftigung an einem Außenarbeitsplatz.

"„Gerade für die jungen Beschäftigten sorgt es nach dem Berufsbildungsbereich für soziale Sicherheit, wenn sie in der Lebenshilfe-Familie beschäftigt bleiben", weiß Rudolf Ruf. "Bei Vermittlung an den allgemeinen Arbeitsmarkt gehen die bisherigen sozialen Kontakte ein Stück weit verloren und damit werden die Beschäftigten mit Handicap mitunter zu Einzelgängern", verdeutlicht auch Martin Schmid als pädagogischer Leiter der Werkstätten.

Die wichtigste Aufgabe der Lebenshilfe sei es deshalb, den einzelnen Menschen individuell anzuschauen, ihn zu fördern – aber auch zu fordern. Schließlich orientiere man sich ein Stück weit am Arbeitsmarkt und sei nach 48 Betriebsjahren ein stetig gewachsenes Industrieunternehmen. Die Arbeit an CNC-Maschinen sei dort heute ebenso selbstverständlich wie hochwertige Maschinen in der Kugelschreiber-Produktion oder im Bereich des Textildrucks.

1973 ist in Haslach die erste Werkstatt für Menschen mit Behinderung eröffnet worden. Die Zufriedenheit der Beschäftigten rührt bis heute aus der klaren Struktur des Arbeitstags, der Leistungserbringung und der positiven Rückmeldung darauf. Bereits 1974 kam der erste Großauftrag von Daimler-Benz über 40 000 Kugelschreiber, drei Jahre später wurde die Werkstatt auf 70 Arbeitsplätze erweitert. Im Jahr 1977 ist als zweites Standbein der Eigenproduktion die Näherei eröffnet worden. 1983 wurden die Zweigwerkstätten in Bollenbach und Elzach eröffnet, 1995 dann in Bollenbach erweitert. Vor 18 Jahren wurde die Haslacher Werkstatt auf 137 Plätze für den Berufsbildungs- und Arbeitsbereich erweitert, ein Jahr später zieht die Bollenbacher Werkstatt ins Steinacher Industriegebiet um. 2014 erfolgte die dritte Erweiterung der Haslacher Werkstatt und die zweite Erweiterung in Steinach.