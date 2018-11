Haslach i. K. Lauer als Ehrengast am Stammtisch

(fjb). Im Rahmen der Aktion "60 Jahre Ringen im Kinzigtal – 60 Jahre KSV Haslach" war diesmal Mario Lauer der Ehrengast am Haslacher Stammtisch. Allerdings saß er nicht zum gemütlichen Plausch am Stammtisch, sondern in der Ecke seiner Jungs vom RSV Schuttertal, wo er Trainer ist und somit Anweisungen auf der Matte gibt.