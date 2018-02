Haslach i. K. Langjähriger Einsatz

Haslach (knu). Für sein Engagement in der Jugendfeuerwehr wurde Daniel Kienzler mit der silbernen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg geehrt. Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Faißt überbrachte die Glückwünsche und dankte Kienzler für die vielen Jahre, die er in die Jugendarbeit investierte. Nach seinem Wechsel von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wurde Kienzler 2010 zunächst Jugendleiter, zwei Jahre später übernahm er als stellvertretender Jugendwart bis 2016 Verantwortung. Neben wöchentlichen Proben brachte sich Kienzler auch in der Organisation verschiedener Aktivitäten ein, was Faißt würdigte.

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst zeichnete Bürgermeister Philipp Saar Alfred Hirt, Bernd Obert und Markus Knupfer mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber aus.

Bereits auf 40 Jahre aktive Dienstzeit können Norbert Hauer, Wolfgang Hauer und Peter Richter zurückblicken. Sie wurden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold geehrt. Saar und Kommandant Stefan Possler gratulierten allen geehrten Kameraden und dankten mit einem Präsent für das jahrelange Engagement.