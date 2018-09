Haslach i. K. "Kulturelle Begegnungen bereichern"

Einzelschicksale des Kriegs und der Flucht berühren

Die Filmemacher Odai Aadat und Asaad Al Asaad erklärten ihre Motivation zu "Der Weg nach Deutschland" damit, dass viele Deutsche keinen Kontakt zu Flüchtlingen hätten und auch keine Vorstellung von Syrien. "Wir wollten zeigen, warum wir in Deutschland sind und wie es uns damit geht." Zusammen mit Produzent Samer A’Ashkar seien sie überzeugt davon, dass sich die Meinung der Menschen über Geflüchtete durch den Film ändern werde.

Mit Bildern aus friedlichen Tagen in Syrien begann der Film, dessen Bilder sich mit dem ersten Bombeneinschlag drastisch ändern und Menschen auf der Flucht übers Meer zeigen. Die Botschaft wurde schnell deutlich: Es ist einfach, Bilder im Fernsehen anzuschauen – und dann wegzusehen. Doch Einzelschicksale berühren.

Mit großem Applaus bedankten sich die Gäste. Anschließend las Odai Aadat ein tiefgreifendes Gedicht über den Krieg, in den er Sätze wie "wie gut kannst du schöne Dinge töten, Tod" oder "wir, das syrische Volk, bringen den Tod durcheinander und meistern die Kunst des Lächelns über den Ruin – weitgehend" formulierte. Die Gäste zeigten sich beeindruckt.

Abschließend wurde die Ausstellung eröffnet, die in den kommenden vier Wochen in der BiG zu sehen sein wird. Auf großen Schautafeln wird das Thema "Asyl ist Menschenrecht – Pro Asyl" gezeigt. Es wurde am Abend von den Gästen bereits angeregt in vertiefenden Gesprächen diskutiert.

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen gibt es bis zum ökumenischen Abschlussgottesdienst am 28. Oktober viele Veranstaltungen. Während der Eröffnung wiesen Jennifer Schmid und Stefanie Brüschke auf zwei Veranstaltungen besonders hin. Am Sonntag, 21. Oktober, tritt ab 19 Uhr das "Baal Novo Theater Eurodistrict" mit dem Stück "Utopia oder Denk’ ich an Deutschland" im Gemeindehaus auf. Am Dienstag, 23. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr die interaktive Lesung mit Firas Alshater in der Stadtbücherei.