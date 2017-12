Haslach i. K. Künstlerin gewährt Einblicke

So sind ihre neuesten Zeichnungen und Bilder, die sie einerseits hauptsächlich mit schwarzer Tusche und andererseits mit Hilfe von Acrylfarben entstehen ließ, genauso etwas Besonderes, wie ihre kürzlich entstandenen Werke, denen sie den Namen "Gobelü" gegeben hat. Mit dem Übermalen der Stickereien alter Gobelins, die Axmann in ihren bejahrten Rahmen belässt, verfremdet und überarbeitet die Künstlerin das Ursprüngliche, spielt mit den Motiven, und lässt so Neues und Aussagekräftiges entstehen.

Weihnachtlicher Rahmen

Zahlreich waren am Sonntag die Besucher beim Tag der offenen Tür zur Weihnachtsausstellung in Axmanns Atelier-Räumlichkeiten gekommen, um die mit speziellem Licht beleuchteten Kunstwerke in weihnachtlichem Rahmen auf sich wirken zu lassen. Die Künstlerin freute sich sehr über das große Interesse an ihrem Schaffen und beantwortete gerne die Fragen der Gäste zu Hintergrund und Entstehung ihrer herrlichen Bilder. Einige ihrer Kunstwerke und auch die selbstkreierten Weihnachtskarten fanden neue Besitzer. Bei einem Gläschen Sekt und Knabbereien erlebte man gemeinsam kunstgemütliche Stunden.