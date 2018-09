Haslach i. K. Künftig gibt’s Essen via "mampf"

"Was an Ausstattung noch fehlt, haben wir heute gesehen und werden bis Montag gut vorbereitet sein", erklärt Stöckel und lacht. Denn die Einrichtung einer neuen Mensa sei eine aufregende Angelegenheit, auch wenn durch den Betrieb von insgesamt zehn Schulmensen im Kreis viel Erfahrung vorliege. Für die Eltern wird sich mit der neuen Betreiberfirma einiges ändern. Künftig werden die Essens-Pläne auf der entsprechenden Internetseite veröffentlicht und das Mittagessen online vorbestellt.

"Wir arbeiten seit mehr als fünf Jahren mit dem System ›mampf‹, das hat sich in den anderen Schulen sehr bewährt", berichtet Stöckel. Die Internetseite sei sehr benutzerfreundlich aufgebaut, eine Voraussetzung sei allerdings die Anmeldung des Kinds im System. Bisher hätten nicht alle Eltern ihre Kinder angemeldet.

Am ersten Schultag bekommen sie einen Mensa-Ausweis. Auf diesem ist zum einen das Guthaben gespeichert, zum anderen ist damit aber auch das vorbestellte Mittagessen gesichert. "Wir bekommen morgens gegen acht Uhr die vorbestellten Essen durch ›mampf‹ weitergegeben. Damit ist gewährleistet, dass alles in ausreichender Menge vorhanden ist. Natürlich wird bei Bedarf in der Haslacher Mensa nachproduziert und auch das ›Angebot der Woche‹ ist immer vorrätig", betont die neue Mensa-Betreiberin.