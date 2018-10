(fjb). Bereits am Donnerstag startet die Oberliga Südbaden in die Rückrunde. Dabei ist der KSV Haslach zu Gast beim KSK Furtwangen. In der Vorrunde gewannen die Hochschwarzwälder ganz knapp mit 17:15, es hätte jedoch auch anders herum lauten können. Deshalb wird sich das KSV-Lager durchaus berechtigte Sieghoffnungen im Rückrundenduell machen, zumal es auf drei Siege in Folge zurückblicken kann. Der Gastgeber rangiert mit drei Zählern weniger einen Platz hinter den Hansjakobstädtern, was mit Sicherheit nicht den Erwartungen der Bregtäler entspricht. Trotzdem ist ein Sieg der Kinzigtäler nicht unmöglich. Jedoch brauchen die Gastgeber ebenfalls wie Halsach jeden Punkt, wenn sie nicht den Anschluss ans Mittelfeld verlieren möchten. Auch angesichts dieser Ausgangsposition wird ein spannendes Duell erwartet.