Haslach i. K. Kofferraum ist attraktivste Einkaufstüte

Haslach. "Im Moment parkt in Haslach, was irgendwo Platz hat", stieg Doderer in den Abend ein. Das sei kurzfristig sicher nicht zu ändern. Die historische Stadt sei nicht für den heutigen Verkehr gebaut worden und das Pendler-Aufkommen habe stark zugenommen. "Haslach liegt verkehrsgünstig für die, die den Verkehr machen", gab der Professor zu bedenken.

Für die Zukunftsfähigkeit der Stadt gebe es mehrere Themen, die zusammenspielen würden, wie beispielsweise Tourismus oder Offenhaltung. Bei 7100 Haushalten gebe es in Haslach derzeit viele Single-Haushalte, viel Kaufkraft, wenig Arbeitslose, eine starke Jugend und wenig Betagte. "Wer heute 70 ist, der fühlt sich wie 39. Das ist ein großes Thema, weil sich das auch auf das Konsumverhalten auswirkt", erklärte Doderer.

An der Entwicklung der Fahrzeugzahlen zeigte er auf, dass die gewachsenen Verkehrswege nicht nachkommen würden. "Allein in Haslach gibt es in diesem Jahr 4228 Autos". Die Prognosen bis 2035 seien landesweit eindeutig: steigend bei Autos (4,6 Prozent), Sprintern (17 Prozent) und Lastwagen (29 Prozent).