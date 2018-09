Haslach i. K. Kleinkindbetreuung wird ausgebaut

Zudem war Auer nicht von der Eignung der Räumlichkeiten für eine Kleinkindbetreuung überzeugt. Während Vollmer sich in ihren Ausführungen über den kleinen Außenbereich gefreut hatte und den Standort mitten in der Stadt als ideal erachtete, meinte er, der Außenbereich sei zu klein. Außerdem müssten die Räume noch deutlich umgebaut werden. Die Kosten dafür, betonte Hauptamtsleiter Adrian Ritter, übernehme der Träger allerdings selbst.

David Eisenmann (CDU) hatte eingangs die Kinderbetreuung als großen Standortfaktor der Stadt hervorgehoben. Mit der Anmietung der PSE-Räume würde zudem ein Leerstand vermieden. In der Diskussion um die 120 000 Euro, die in der Beschlussvorlage benannt waren, verdeutlichte er die Alternative: "Das wäre, einen neuen Kindergarten zu bauen. Anders als mit diesem Vorschlag würden wir da das komplette Investitionsrisiko tragen."

Darauf, die 120 000 Euro Zuschuss zuzusagen, wollten sich die Gemeinderäte trotzdem nicht einlassen. Dem Betreiber reichte ein politisches Signal – so wurde die konkrete Summe aus der Beschlussvorlage gestrichen. Der Gemeinderat beschloss dann einstimmig, die geplante Gruppe in den Bedarfsplan der Stadt aufzunehmen und bewilligte einen Zuschuss "in vergleichbarer Höhe zu den anderen Kindergärten in Haslach".

Vorgesehen ist in der Krippengruppe die Betreuung von bis zu 14 Kindern. Auf Nachfrage von Herbert Himmelsbach (SPD) erläuterte Lena Vollmer seitens des Betreibers, dass diese Zahl durch sogenannte Sharing-Plätze erreicht werden könnte: Während eine Gruppe aus maximal zehn Kindern bestehen darf, könnten sich Eltern, die die Betreuung in der Krippe nicht an allen fünf Wochentagen benötigen, einen Platz teilen.