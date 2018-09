Haslach (red/lmk). Vandalismus am Haus der Musik: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte eine Skulptur in dessen Außenanlage bei der Hofstetter Straße bestätigt. "Kunstliebhaber dürften sie sicherlich nicht gewesen sein", stellt die Polizei in einer Mitteilung fest. Demnach wurde die schmiedeeiserne Figur des Klarinettenspielers zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagmorgen 6 Uhr von deren Sockel gerissen und in das dahinter verlaufende Bachbett geworfen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie bilanzieren laut der Mitteilung zudem einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.