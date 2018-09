Haslach i. K. Kinzigtallauf reißt Haslach mit

Der Ablauf erfolgte wie geplant, die Zeiten der Starts wurden bestens eingehalten. Bei den jeweiligen Siegerehrungen beklatschten die Zuschauer die Leistungen der Sportler vom ersten bis zum letzten Platz. Vorsitzender Klaus Kinast vom DRK Ortsverein Haslach war mit seinen Helfern vor Ort. Nennenswerte Einsätze gab es keine. Bei ein bis zwei kleineren Stürzen passierte nichts. Die Sportler standen auf und liefen weiter.

Bei allen Läufen feuerten viele Zuschauer die Teilnehmer – von den Bambini bis zu den Oldies – so laut an, als ginge es um Medaillen bei olympischen Spielen. Olympisch war für viele der Gedanke "Dabei sein ist alles". Urkunden, Medaillen und weitere Geschenke gab es dank der zahlreichen Sponsoren.

Ältester Teilnehmer ist 79 Jahre alt

In der Zeit nach dem Start des Hauptlaufs bis zum Eintreffen der ersten Läufer interviewte Sprecher Böker Haslachs Bürgermeister Philipp Saar, Sparkassendirektor Bernd Jakobs und Heilpraktiker Helmut Rachl.

Vorsitzender Hans-Joachim Schmidt vom Veranstalter SV Haslach war gegen Ende der Veranstaltung nicht nur zufrieden, sondern "höchst zufrieden" mit dem Verlauf. Bei der Siegerehrung richtete er deshalb auch einige Dankesworte an das Helferteam vor und hinter den Kulissen sowie an die Sponsoren, ohne die ein solches Ereignis nicht mehr zu stemmen wäre. Schmidt lud dann auch sogleich zum zwölften Kinzigtallauf 2019 ein. Bei den spätsommerlichen Temperaturen herrschte an den Verpflegungsständen bei bester Stimmung noch reges Treiben.

Bambini-Lauf: 71 Teilnehmer liefen eine Runde (600 Meter). Erster Platz: Nick Bröker, Fritz-Ullmann-Grundschule Fischerbach, 2:31,2 Minuten; zweiter Platz; David Kech, 2:29,5 Minuten; dritter Platz: Maurice Sommer, 2:31,4 Minuten; Jule Issenmann 2:31,4.

Schülerlauf: 85 Teilnehmer liefen zwei Runden (1200 Meter). Erster Platz: Tim Krüger, TV Haslach, 4:17,4 Minuten; zweiter Platz: Ben Böhler, Wolfach, 4.22,8 Minuten; dritter Platz: Jordan Lehmann LG Geroldseck Lahr, 4:26,3 Minuten. Erster Platz (Schüler weiblich): Lara Pfundstein, SV Oberwolfach, 4:45,3 Minuten. Staffellauf: 23 Teams mit jeweils drei Sportlern (69 Teilnehmer) liefen 3x2,8 Kilometer. Erster Platz: Armbruster GmbH 2 (Philipp Schwarz, Sebastian Ringwald 2 und Sebastian Ringwald1); Zweiter Platz: Hansmann-Bau 2 (Jonathan Hansmann, Adrian Uhl, Günther Spitzmüller); dritter Platz: Team Haasenstall (Marilyne Haas, Alexander Haas und Tobias Haas)

Hauptlauf Herren: 229 Teilnehmer liefen eine Strecke von zehn Kilometern. Erster Platz: Josua Strübel SC Seebach, 34:19,1 Minuten; zweiter Platz: Michael Schrempp, Roadrunners Südbaden, 36:06,1 Minuten; dritter Platz: Nicolas Adler Sparkasse Hanauerland, 36:06,6 Minuten. Hauptlauf Damen: 108 Teilnehmerinnen liefen eine Strecke von zehn Kilometern. Erster Platz: Svenja Abel, Running Team Ortenau, 37:52,09 Minuten; zweiter Platz: Valerie Moser, Running Team Ortenau, 38:55,6 Minuten; dritter Platz: Kristin Sander, Running Team Ortenau, 41:32,3 Minuten.

Ergebnisse: Unter www.kinzigtallauf.de und www.abavent.de/anmeldeservice/kinzigtallauf2017 gibt es weitere Infos und Ergebnisse.