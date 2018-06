Haslach i. K. Kiebitz feiert seinen 30. Geburtstag

Haslach. Der Verein hatte ordentlich aufgefahren: Zahlreiche Hersteller der Bio-Waren, die im Naturkostgeschäft gekauft werden können, präsentierten sich und luden zur Verkostung ein. Der Verein "Kinzigtal goes Vegan" informierte über sein Angebot, das Repair-Café fand im Rahmen des Fests ausnahmsweise beim katholischen Pfarrheim statt, die Kinzig Food Wheels boten ein Bio-Menü an, es gab Kaffee und Kuchen – kurzum: Wer am Samstag zum Pfarrheim gekommen war, konnte es sich richtig gut gehen lassen. Informationen über den "Kiebitz", eine Insektenhotel-Verlosung und ein Vortrag über die Heilkraft einer gesunden Ernährung von Dirk Menzel rundeten das Programm ab.

25 Mitglieder des Vereins waren im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Vorsitzende Hanni Schaeffer erklärte im Gespräch mit dem Schwabo, insbesondere die Zusammenarbeit mit "Kinzigtal goes Vegan" freue sie: "Das ist eine Bereicherung für die Region."

In der Vorbereitung des Fests sei ihr außerdem bewusst geworden, wie viel der Verein in den vergangenen Jahrzehnten auf die Beine gestellt habe. "Alles hier darzustellen hätte gar nicht funktioniert, ich habe mich selber gewundert, wie viel wir gemacht haben."