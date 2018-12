Haslach i. K. Karla Mahne: "Ich hab’ es doch so gern gemacht"

Der amtierende Bürgermeister Philipp Saar sagte, Mahne sei im Oktober 1989 "fulminant" zum ersten Mal in das Haslacher Gremium gewählt. Er erinnerte an die Biografie der gebürtigen Berlinerin, die in Haslach gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus nicht nur sesshaft wurde, sondern ihre Heimat fand. Mit dem Eintritt in den Stadtrat sei ein ehrenamtliches Engagement gefolgt, "das seinesgleichen sucht": "Alle bedeutenden und stadtbildprägenden Entscheidungen der vergangenen 29 Jahre hast du begleitet und mitentschieden."

Das überdurchschnittliche Engagement der "Stadträtin der Herzen" würdigte Saar als vorbildhaft. "Ich bin zutiefst beeindruckt von deiner Lebensleistung." Als Ratgeberin habe Mahne einen Anteil daran gehabt, dass Saar überhaupt für das Amt in der Hansjakobstadt kandidierte.

Kultusminister a.D. Helmut Rau (CDU), dessen Zweitkandidatin Karla Mahne lange Zeit war, würdigte sie vor allem als persönliche Freundin. "Eine der außergewöhnlichsten Kommunalpolitikerinnen verlässt die Bühne", sagte er.