Haslach i. K. Junior-Reporter besuchen Redaktion

Haslach (red). "Wie schnell schreiben Sie die Artikel?", "Wieviele Artikel schreiben Sie selbst?", "Wer ist für welche Seiten verantwortlich?" – vielfältig waren die Fragen, die von den vier Junior-Reporter am Montag in der Redaktion gestellt wurden. Sie waren in Begleitung von Christine Störr, welche die AG für unsere Zeitung am Bildungszentrum betreut, am Nachmittag zu Gast in der Redaktion.

Deren Leiterin Lisa Kleinberger, gleichzeitig auch unter anderem als Redakteurin für die Stadt Haslach zuständig, stellte zunächst vor, wer in Haslach was bearbeitet. Die vier AG-Teilnehmer Maurice Hasemann, Lenny Buick, Philip Ganter und Theo Eisenmann erfuhren, dass in Haslach vier Redakteurinnen für das Gebiet im Dreieck zwischen Steinach, Oberwolfach und Hornberg zuständig sind.

Enge Zusammenarbeit mit Nachbarredaktionen ist sehr wichtig