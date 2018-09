Haslach i. K. Julia Neumaier liest stolze 54 Bücher

Insgesamt hatten 54 Teilnehmer stolze 488 Ausleihen geleistet, was in der vierjährigen Geschichte der Aktion ein Rekordergebnis darstellt.

Drei Viertel davon waren Mädchen und nur ein Viertel Jungens. Die Namen der fünf Spitzenreiter kommen in der Zentrale im Regierungspräsidium Freiburg in eine große Lostrommel, aus der dann im kommenden Monat die großen Preise wie zum Beispiel ein Familienaufenthalt im Europapark ermittelt werden.

In der Haslacher Bibliothek kamen die 488 Namenszettel in eine Kiste, aus der die Preise für die Anwesenden gezogen wurden. Jahreskarten fürs Schwimmbad, Eintrittskarten ins Besucherbergwerk "Segen Gottes", Reisespiele und Tassen mit Motiven darauf fanden schnell ihre neuen Besitzer. Zum Schluss durften alle noch in einen Krabbelsack greifen, in dem auch Überraschungen wie Taschenlampen, Schlüsselanhänger und kleine Spielzeuge waren.

Jedes Kind ging deshalb auch zufrieden nach Hause mit der Zusicherung "Mir mache au nägschd Johr wieder mit".

Zum vierten Mal ist die landesweite Leseförderaktion für Kinder und Jugendliche ausgeschrieben worden. Denn Spaß am Lesen sollen die jungen Leute auch außerhalb der Schule und in den Ferien haben. In der Zeit vom 9. Juli bis 22. September konnten sich die Lesewilligen kostenlos in den teilnehmenden Bibliotheken anmelden und dann ihre Lieblingsbücher entleihen. Als Teilnahmebescheinigung bekamen sie einen Clubausweis. 200 Bücher wurden von einer Fachjury aus aktuellen Neuerscheinungen ausgewählt, aufgelistet und an die Büchereien gegeben. Nachdem das Buch gelesen wurde, durften die Kinder und Jugendlichen ihre Lektüre auch mit Schulnoten bewerten. Die Haslacher Bücherei registrierte vorwiegend gute Noten. Die fünf besten Teilnehmer werden im Regierungspräsidium (RP) als dem verantwortlichen Veranstalter notiert und nehmen am Schluss an einer großen Verlosung mit vielen ansehnlichen Preisen teil. Im Bereich des RP Freiburg nahmen 32 Bibliotheken an der Aktion teil.