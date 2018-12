Haslach i. K. Jetzt sind motivierte Menschen gefragt

Haslach. Zu Beginn befragte Moderator Tobias Striegel (Diözesanstelle Offenburg) die Teilnehmer als fiktiver Reporter. Für die Initiatorin und stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Angelika Spitzmüller war die erste Zukunftswerkstatt erfolgreich. "Erfolg bedeutet: Es geht weiter", machte sie es kurz. Pfarrer Helmut Steidel sah viel Positives in dem Tag.

Inhaltlich sei zwar kein wirklich neues Feld erschlossen worden, aber an den Aufgabenstellungen sei mit großer Dynamik gearbeitet worden. Pfarrsekretärin Claudia Treier und Gemeindereferentin Petra Steiner berichteten von vielen positiven Rückmeldungen und von einer positiven Spannung, die auf der Umsetzung von Ideen liege.

Für Pfarrgemeinderats-Vorsitzenden Bruno Prinzbach überwog die Dankbarkeit für den Tag, an dem so viele Menschen engagiert, interessiert und konstruktiv mitgearbeitet hätten. Für Moderator Ralph Mackmull (Freiburg) stand nach den Rückmeldungen fest: "Beim Mitdenken war ein Querschnitt der Bevölkerung gefragt – in der Umsetzung sind jetzt engagierte und motivierte Menschen in den Pfarreien wichtig."