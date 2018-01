Haslach i. K. "Jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt"

Haslach. Detlef Kappes, Geschäftsführer des Caritasverbands Kinzigtal, begrüßte im neuen Anbau die anwesenden Gäste aus Stadtverwaltung und Gemeinderat, die "anschauen und erleben können, was hier passiert", wie er sagte. Er dankte dem Gemeinderat für die "kluge Entscheidung zur Erweiterung" und dafür, dass sie den Weg auch weiter mit der Cartitas gehen wollten.

Kappes erinnerte an die Anfangszeit der engen Zusammenarbeit zwischen dem Verband und der Stadt Haslach. Hinter dem Erstkontakt vor etwa 15 Jahren hätte die Vision gestanden, das Angebot der Caritas in einem Zentrum zu bündeln. Auch die Anforderung aus der Landesheimbauverordnung, Wohngruppen einzurichten, hätte das ABH bereits vorher erfüllt. Lediglich die Anzahl der Einzelzimmer sei ein Knackpunkt gewesen. "Dank des Anbaus mit seinen acht zusätzlichen Zimmern entspricht unser Pflegeheim der Verordnung nun voll", freute sich der Geschäftsführer.

Während Kappes sich sicher war: "Eine Einrichtung wie diese hier gibt es in keiner anderen Stadt von der Größe Haslachs", bestätigte Bürgermeister Philipp Saar diese Aussage in seiner kurzen Ansprache. "Was wir hier vor Ort haben, ist einzigartig." Er wolle sich jedoch nicht mit fremden Federn schmücken und dankte daher ebenfalls nachdrücklich dem Gemeinderat für die "kluge und weise Entscheidung", das ABH zu erweitern.