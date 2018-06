Haslach i. K. Isenmann: "Das Dorf hat richtig Lust auf dieses Fest"

Bollenbach. Ein Verein mit Strahlkraft deutlich über den Haslacher Ortsteil Bollenbach hinaus hat am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Während am Samstag und Sonntag mit der "Golden Showband", der Trachtenkapelle Fischerbach und dem Akkorderon-Orchester Haslach Unterhaltung pur auf dem Bolzplatz geboten war, hatte der Verein am Freitagabend zu einem Festbankett eingeladen. Dem Ruf waren zahlreiche Wegbleiter, Mitglieder und Freunde des Vereins gefolgt. Mit deutlichem Stolz in der Stimme begrüßte Vorsitzender Andreas Isenmann gut 350 Gäste im voll besetzen Festzelt.