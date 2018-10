Haslach i. K. Inklusion ist hier kein Problem

Schon bei der Preisverleihung hatte der Vorsitzende des SV Haslach angekündigt, dass man einen Teil des Preisgelds an die Lebenshilfe und den Club 82 weiterleiten wird. Dies erfolgte in den Räumen der Lebenshilfe-Werkstatt in Steinach, wo Göppert arbeitet. Mit Sabine Mitschele und Inge Schoch, die schon seit Jahren im Organisationsteam für die Teilnahme am Kinzigtallauf mitverantwortlich sind, sowie Helmut Bächle und dem Vorsitzenden Karl Burger nahmen Verantwortliche von Lebenshilfe und Club 82 das Preisgeld freudestrahlend als Spende entgegen.