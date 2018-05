Haslach i. K. "In Haslach machen wir es richtig"

Haslach. Beide Varianten (siehe Infokasten), die die Verwaltung in die öffentliche Sitzung einbrachte, hatten dem Empfinden der CDU-Räte nach erhebliche Mängel. Variante 2, die auch die Verwaltung nicht präferierte, hätte lediglich eine leidliche Verbesserung der Situation der Platanen vor dem stattlichen Gebäude bedeutet. Karla Mahne (CDU) wischte diese in ihrer Eingangsbemerkung verbal vom Tisch: "Darüber möchte ich nicht einmal nachdenken."

Die anderen Räte taten es ihr nach – die Variante wurde lediglich zu kurzen Vergleichen herangezogen, wenn es darum ging, wie der Vorplatz nicht aussehen sollte, wenn die Stadt schon für die Neugestaltung Geld in die Hand nimmt. Denn auch wenn Variante 2 keine optische Verbesserung gebracht hätte: "Nichts tun" hätte in diesem Fall nicht bedeutet, dass es nichts kostet – und wie Joachim Prinzbach (FW) betonte: "Wenn wir in Haslach etwas machen, dann machen wir es richtig."

Martin Schaeffer (Grüne) fasste die Situation aus seiner Sicht zusammen: Während die zweite Variante "völlig abwegig" sei, würde Nichtstun wohl bedeuten, dass Kompensationszahlungen geleistet werden müssten – denn die Ausführung des ursprünglichen Plans war bereits an eine Baufirma vergeben worden. "Bleibt nur die große Variante", resümierte der Grünen-Fraktionschef. "Wir halten das für richtig." Die Fraktion hatte sich von vornherein für einen repräsentativen Platz ausgesprochen.