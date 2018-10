Haslach i. K. Im "Storchen" ist nach 31 Jahren Schluss

Ob es Höhepunkte gab? Sicher – so viele, dass im ersten Moment gar kein einzelner im Wirteleben herausstechen will. "Die Organisation von Großveranstaltungen wie der europäischen Nacht haben gezeigt, wie gut die Wirtegemeinschaft hier funktioniert", sagt Karl-Heinz Walter. Das "Pfännle" in diesem Jahr sei insofern ein schöner Abschluss gewesen. Er hoffe, dass die gute Gemeinschaft in Haslach weiter erhalten bleibe. "Wir sind froh, dass uns bei so etwas von vielen Freunden und Bekannten geholfen wurde", sagt der Gastwirt. "Wir sind wirklich dankbar, dass sie die Belastung mitgetragen haben."

Ein anderer Höhepunkt, der bis heute nachwirkt, war das "Essen im Dunkeln". Während das Menü in völliger Dunkelheit die Wirte vor logistische Herausforderungen stellte, sei das Angebot vor 15 Jahren eine echte Sensation im Tal gewesen – damals gab es ähnliche Angebote, wenn überhaupt, nur in Großstädten. "Seit ungefähr drei Jahren bieten wir das nicht mehr an, bekommen aber bis heute immer wieder Anfragen deswegen", erinnern sich die Wirte.

Nun heißt es Abschied nehmen: Am Sonntag öffnen Walters ihren Betrieb zum letzten Mal. Danach wollen sie sich erst einmal sortieren. Für die Zukunft der Haslacher Wirtschaften wünscht Karl-Heinz Walter sich vor allem eines: Dass der Zusammenhalt unter den Wirten weiterhin gut bleibt. "Jeder muss über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen", sagt der erfahrene Gastwirt. "Nur das tut Haslach und damit auch den Wirtschaften gut.

Der "Storchen" wird kein Leerstand in Haslach werden: Voraussichtlich Anfang November öffnet dort ein griechisches Restaurant. Karl-Heinz Walter erklärte, er habe sich lange um Nachfolger bemüht und in den kommenden Pächtern solche gefunden, von denen er überzeugt ist, "dass es klappt". Der Hotelbetrieb geht zunächst weiter wie gehabt.

Dekorations- und Kunstgegenstände aus dem Besitz des Ehepaars Walter werden derzeit im "Storchen" zu den gewohnten Öffnungszeiten zum Verkauf angeboten.