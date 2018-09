Haslach i. K. Im "Storchen" gibt’s bald Griechisch

Die zukünftigen Pächter stammen beide aus Griechenland und leben seit 1991 in Deutschland. Benias hat zwölf Jahre lang in einem großen griechischen Restaurant in Karlsruhe gekocht. Ganias hat nicht nur als Koch, sondern auch als Kellner und Hotelbetreiber Berufserfahrung. Derzeit betreiben die beiden erfolgreich den "Adler" in March-Holzhausen als Familienbetrieb, der auch Übernachtungen im Gasthof anbietet.

Der "Gasthof Storchen", der deutlich mehr Sitzplätze anbietet als der bisherige Betrieb der beiden, soll im Namenszug erhalten bleiben und durch "Restaurant Hellas" ergänzt werden, der Hotelbetrieb mit 16 Betten wird weitergeführt. "Wir werden ein klassisches griechisches Restaurant betreiben, doch auf der Karte werden selbstverständlich auch deutsche Gerichte zu finden sein", gibt Vassilios Ganias Auskunft.

Bis Mitte Oktober ist im "Storchen" noch alles wie gehabt. Danach beginnt eine kurze Umbauphase (siehe Infokasten).

Und das Schnurren?

"Haslachs Narren müssen übrigens auf eines der wichtigen Fastnachtslokale nicht verzichten", beruhigt die Stadt in ihrer Mitteilung. "Vassilios Ganias und Athanasios Benias werden selbstverständlich auch über Fastnacht geöffnet haben und würden sich freuen, wenn der Storchen auch weiterhin ›Schnurrwirtschaft‹ bleibt."

Wer noch einen Gutschein für den "Storchen" besitzt, muss diesen bis Dienstag, 16. Oktober, einlösen. Danach wollen die neuen Wirte das Gasthaus umbauen und ihm ein wenig griechisches Flair verleihen. Die Neueröffnung soll im November stattfinden. Wann genau, steht aber noch nicht fest.