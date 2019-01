Haslach i. K. IG macht auf ihre Ziele aufmerksam

Haslach. "Für Außenstehende hat sich in Bezug auf die B 33-Umfahrung von Haslach seit zwei Jahren so gut wie nichts getan. Darum wollten wir jetzt zum Jahresbeginn die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken", so begründet Wolfgang Schmid von der IG die Installation des Transparents. Nach wie vor ist die IG für die Tunnellösung und lehnt eine oberirdische Lösung ab.

Aufbau zeigt, wie Landschaft sich durch Umfahrung verändert

Der Aufbau im Kinzigvorland soll zeigen, was ein oberirdischer Bau der B 33-Umfahrung nach aktuellen Plänen (unter anderem die zweistreifige Fahrbahn mit 11,50 Meter Breite auf der derzeitigen Dammhöhe) für die Landschaft bedeutet.