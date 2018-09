Haslach i. K. "Ich hab’ es doch so gern gemacht"

Haslach. Nachdem das Gremium zunächst die Formalia abgearbeitet hatte (wir werden noch berichten), hatte die Stadt Haslach zu Ehren der verdienten Gemeinderätin ins Haus der Musik eingeladen.

Der amtierende Bürgermeister Philipp Saar schlug einen Bogen von den Ereignissen des Mauerfalls vor 29 Jahren. In jenem Oktober 1989 wurde Mahne "fulminant" zum ersten Mal in das Haslacher Gremium gewählt. Saar erinnerte an die Biografie der gebürtigen Berlinerin, die in Haslach gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus nicht nur sesshaft wurde, sondern ihre Heimat fand. Mit dem Eintritt in den Stadtrat sei ein ehrenamtliches Engagement gefolgt, "das seinesgleichen sucht": "Alle bedeutenden und stadtbildprägenden Entscheidungen der vergangenen 29 Jahre hast du begleitet und mitentschieden." Insbesondere Kinder und Senioren "fanden in dir stets eine wackere Kämpferin für ihre Sache".

Das überdurchschnittliche Engagement der "Stadträtin der Herzen" würdigte Saar als vorbildhaft. "Ich bin zutiefst beeindruckt von deiner Lebensleistung." Als Ratgeberin, schon vor seinem Amtsantritt in Haslach, habe Mahne einen Anteil daran gehabt, dass Saar überhaupt für das Amt in der Hansjakobstadt kandidierte. Er bedaure ihre Entscheidung, den Ratstisch zu verlassen. "Aber mit großer Achtung respektieren wir deinen Entschluss."