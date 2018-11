Haslach i. K. "Ich gebe den Opfern eine Stimme"

Ändern wird sich nichts?

Es sei denn, es gelingt uns, den Druck aufrecht zu erhalten. Es müsste so weit kommen, dass endlich offen gefordert wird: Waffenexporte sind mit unseren humanistischen und christlichen Werten nicht zu vereinbaren. Die aktuellen Exportzahlen für Waffen in der zweiten Jahreshälfte liegt jetzt schon bei 416 Millionen Euro für Saudi-Arabien. Man sagt: Wir sind Christen oder Humanisten. Wir verfolgen Menschenrechtspolitik. Wir wollen zu Frieden beitragen. Das ist die Rhetorik aller Bundesregierungen der vergangenen Jahre. Aber alle Parteien haben in Regierungsverantwortung massiv Kriegswaffenexporte genehmigt. Saudi-Arabien verfügt über reiche Erdöl- und Erdgas-Vorkommen. Leider stellt die Außenpolitik der Bundesregierung das Primat der Rohstofflieferungen weit über das Primat der Menschenrechte. Dann fragen die Regierungsparteien sich, warum sie bei den Wahlen so dramatisch einbrechen. Aus meiner Sicht, weil sie ihre eigenen humanistischen Werte extrem konterkariert haben. Ihre Glaubwürdigkeit tendiert gegen Null.

Sie haben bislang ganz schön viel bewegt.

Dass in Deutschland, anders als in anderen Ländern, breit über Waffenhandel diskutiert wird, liegt sicher auch an unserer Kampagne. Jetzt beginnen die Firmen, ihre Produktion zu verlagern. Rheinmetall ist beispielsweise ein Joint-Venture mit einer afrikanischen Firma eingegangen, weltweit wollen sie 39 Munitionsfabriken bauen. Die Gegenbewegung muss diese Internationalisierung mitgehen. Im Frühjahr haben wir das "Global Net – Stop the Arms Trade" gegründet. Zielsetzung ist, die größte Datenbank gegen Waffenhandel aufzubauen. Die Infos gibt es derzeit in sechs Sprachen und die Übersetzungen werden weiter ausgebaut.

Das machen Sie alles ehrenamtlich?

Ja, ich habe noch ein volles Lehrdeputat und bin Gewerkschafter. Das ist alles Freizeit. In den Ferien bin ich eigentlich ständig unterwegs. Außerdem bin ich Familienmensch und habe inzwischen auch vier Enkel. Das ist ein sehr belebtes Leben.

Der Kampf muss Sie richtig gepackt haben.

Ja. Ich habe vier prägende Schlüsselerlebnisse gehabt, aber ich greife mal eines heraus. Bis Anfang der 2000er-Jahre habe ich 220 Menschen, die nachweislich Opfer deutscher Waffenexporte sind, intensiv recherchiert. Sie wollen, dass ich in dem Land, das die Waffen und Munition liefert, über sie berichte. Ich gebe den Opfern eine Stimme – und den Tätern ein Gesicht. Im November gehen die ersten Profile von Personen, die im internationalen Waffenhandel eine führende Rolle spielen, online.

Was für ein Nachweis? Ihnen wird ja kaum jemand eine deutsche Waffe präsentieren können und sagen, "mit der wurde ich angeschossen".

Ich gehe mit Überlebenden auf Schlacht- oder Exekutionsfelder. Samira beispielsweise weiß, dass ihre Mutter vor 15 Jahren exekutiert wurde. Seitdem sucht sie den Schmuck ihrer Mutter in einem Meer von Knochen. Ich suche Patronen raus. Damit kann ich analysieren, welche Gewehrtypen eingesetzt wurden. Ich stehe aber mit Whistleblowern aus verschiedenen Firmen eng im Kontakt. Die Treffen laufen ab wie im Krimi. Die Strafanzeige gegen Heckler & Koch wegen illegaler Exporte nach Mexiko sind ein Resultat eines solchen Krimis. Zwei ehemalige Geschäftsführer stehen vor Gericht.

Mit Aussicht auf Erfolg?

Die ernüchternde Erkenntnis der vergangenen Jahre ist, dass auch die Justiz in dieses Netzwerk aus Politik, Macht und Lobbyismus verstrickt ist. Die Fragen stellte Lisa Kleinberger.