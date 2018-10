Haslach i. K. "Ich bin kein Mensch mehr! Nur noch eine Nummer"

Schade war eigentlich nur, dass nicht mehr Zuschauer den Weg ins Haslacher Gemeindehaus St. Sebastian gefunden hatten. Die Inszenierung des Stücks hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, auch wenn die Live-Musik in ihrer Lautstärke ordentlich forderte.

Auf dem Boden der kommenden Sylvester-Nacht wurden die Lebensgeschichten von zwölf Schauspielern in Bruchstücken erfahrbar und im Laufe des Stücks zusammengeführt. Die Bühnendekoration war mit zwölf farbig beleuchteten Nachtkästchen und zwölf Glühbirnen denkbar einfach gehalten, erst beim Spielen wurde das Innenleben der Nachttische sichtbar.

Gekonnt brachten Profi-Schauspieler und Flüchtlinge ihre innere Zerrissenheit, die Unsicherheiten und Vorurteile, aber auch ihre Wünsche und Hoffnungen auf die Bühne. Da hieß es beispielsweise: "Ich hocke in meiner türkischen Schublade in einer deutschen Kommode – und niemand holt mich heraus. Ich lebe in zwei Welten", oder mit den Worten Hölderlins: "Ich kann kein Volk mir denken, das zerrissener wäre, wie die Deutschen." Da sollte der deutsche Staat angezeigt werden, weil der junge Flüchtling klagt: "Ich bin kein Mensch mehr! Nur noch eine Nummer, ein Status" – und gerade er sei doch wegen Schiller, Goethe und Hölderlin nach Deutschland gekommen.