Haslach i. K. "Herzliches Adieu, lieber Klaus"

Haslach. Haslachs Bürgermeister Philipp Saar, Aufsichtsratsvorsitzender des Geldinstituts, eröffnete den Reigen der Lobreden auf den, wie unisono zu vernehmen war, "Ausnahme-Banker". Saar sagte, er habe Minarsch sehr zu schätzen gelernt. Denn er habe ihn als "grundehrliche Haut, offen und bodenständig" erlebt – Eigenschaften, die von allen Rednern bestätigt wurden.

Nicht nur dem jetzigen Vorsitzenden Bernd Jacobs, sondern auch ihm selbst habe Minarsch einen guten Start in die Sparkasse Haslach-Zell eröffnet: "Ich wusste immer, dass ich mich auf Sie blind verlassen konnte.". Insbesondere Gabriele Minarsch habe großes Lob verdient, habe die lebensbejahende und selbstbewusste Frau doch oft auf ihren Mann verzichten müssen. Von ihr wisse er bereits, wie das Paar die kommenden 20 Jahre planen werde: "Wir sind weg." Mit den besten Wünschen für viele gemeinsame Reisen verband Saar eine Spende seitens der Raumschaftsgemeinden für den Förderverein für Krebskranke Kinder Freiburg.

Der stellvertretende Geschäftsführer des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, Harry Streib, erklärte, Minarsch vereine Eigenschaften in sich, die er in der heutigen Bankenwelt – nicht im Kinzigtal, aber an anderen Stellen – vermisse: "Fachlich hochkompetent und persönlich integer." Streib hob hervor, dass Minarsch mit großer Umsicht für positive Entwicklungen im Haus gesorgt habe. Für seine Verdienste verlieh er dem Ruheständler die Baden-Württembergische Sparkassenmedaille.