Haslach i. K. Herz, Gefühl und viel Singfreude

Haslach. "Sie erleben es selbst, die Tage sind kürzer geworden und der Tag zieht sich immer mehr zurück. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann kommt irgendwo ein Lichtlein her", sagte Chorleiterin Viola Meneghello.

"Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen fürchtet euch nicht" – mit ihren hellen Stimmen eröffneten die 15 Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 13 Jahren des Astrágalos-Kinderchors gekonnt den abwechslungsreichen Reigen. Nach "Ding Dong Merrily On High" überbrachten sie bravourös singend die frohe Botschaft: "Die Weihnachtslichter leuchten hell". Das gemeinsam mit den 15 Sängern des Astrágalos-Chors vorgetragene Lied "Coventry Carol" sorgte für Gänsehaut pur.

Mit großem Können, ganz viel Herz und Gefühl sowie jeder Menge Singfreude erhoben dann die zehn Frauen und fünf Männer ihre Stimmen mit "Die Nacht ist vorgedrungen" und begeisterten mal durchdringend, mal einfühlsam singend unter anderem mit Anton Bruckners "Locus iste". Das "Carol of the Bells" und das berühmte "Ave verum corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart gingen ebenso unter die Haut wie Friedrich Silchers "Nun komm, der Heiden Heiland". Das "Ubi caritas" von Maurice Durufleé war ein wunderschöner Übergang zur Sonate in E-Dur "Adagio ma non tanto – Allegro". Georgia Furtwängler entlockte dabei ihrer Flöte, begleitet von Verena und Christian Marx auf der Orgel, hoch oben auf der Empore stehend die herrlichsten Töne.